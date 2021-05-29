Туристический кешбэк для участников студенческих конкурсов запустят в России 1 июля

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Программа туристического кешбэка для участников студенческих конкурсов должна заработать с 1 июля. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в субботу, 29 мая.

— Да, эта программа обязательно будет работать, мы ее запустим в ближайший месяц, — уточнила Зарина Догузова.

На проект планируют выделить 2 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что шесть детских лагерей получили разрешение работать в Москве летом этого года. В трех из них еще проверяют соблюдение требований пожарной безопасности.

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