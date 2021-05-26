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Летом в Москве будут работать шесть детских лагерей
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Летом в Москве будут работать шесть детских лагерей

Иван Юминов

Город

Шесть детских лагерей получили разрешение работать в Москве летом этого года. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного ГУ МЧС России Александр Бобров в среду, 26 мая.

— На учет взято шесть объектов детского оздоровительного отдыха, которые расположены на территории города, — рассказал Бобров.

В трех из них еще проверяют соблюдение требований пожарной безопасности, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что программа кешбэка за отдых в детских лагерях стартовала в России.

Читайте также: Подмосковный Роспотребнадзор запустит горячую линию по вопросам детского отдыха

МЧСдетский лагерьМосква
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