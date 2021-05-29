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В народном календаре это воскресенье, 30 мая, получило название в честь преподобной Евдокии Дмитриевны, а также апостола от семидесяти Андроника - Евдокия Свистунья, Андрон с дождем.

Считалось, что в этот день лучше отказаться от каши и макаронных изделий, отдав предпочтение блюдам из картофеля. Считалось, что чем больше картошки вы съедите в этот день, тем больше урожай этого овоща будет осенью. Наши предки в этот день не ходили в поля, считалось, что они могут быть ужалены змеями. Беременные женщины в этот день не брали в руки красные вещи, поскольку приметы предвещали преждевременные роды.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нельзя есть 30 мая, в день Евдокии Свистуньи

Приметы погоды обещали дождливое лето, если в этот день на улице непогода. А если дует холодный ветер, то лето будет холодным.

30 мая отмечаются День химика и Международный день феминизма.

390 лет назад во Франции вышла газета под названием «La Gazette», и вскоре слово «газета» вошло во все европейские языки.

В этот день родились российский ювелир Карл Петер Фаберже, пианистка-педагог Елена Гнесина, артисты Роксана Бабаян, Елена Майорова, советский космонавт Алексей Леонов.

Именины отмечают Евдокия, Афанасий, Степан.

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