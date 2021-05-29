Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Народный календарь. Что нельзя есть 30 мая, в день Евдокии Свистуньи
Фото: pixabay.com/Engin_Akyurt

Народный календарь. Что нельзя есть 30 мая, в день Евдокии Свистуньи

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре это воскресенье, 30 мая, получило название в честь преподобной Евдокии Дмитриевны, а также апостола от семидесяти Андроника - Евдокия Свистунья, Андрон с дождем.

Считалось, что в этот день лучше отказаться от каши и макаронных изделий, отдав предпочтение блюдам из картофеля. Считалось, что чем больше картошки вы съедите в этот день, тем больше урожай этого овоща будет осенью. Наши предки в этот день не ходили в поля, считалось, что они могут быть ужалены змеями. Беременные женщины в этот день не брали в руки красные вещи, поскольку приметы предвещали преждевременные роды.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нельзя есть 30 мая, в день Евдокии Свистуньи

Приметы погоды обещали дождливое лето, если в этот день на улице непогода. А если дует холодный ветер, то лето будет холодным.

30 мая отмечаются День химика и Международный день феминизма.

390 лет назад во Франции вышла газета под названием «La Gazette», и вскоре слово «газета» вошло во все европейские языки.

В этот день родились российский ювелир Карл Петер Фаберже, пианистка-педагог Елена Гнесина, артисты Роксана Бабаян, Елена Майорова, советский космонавт Алексей Леонов.

Именины отмечают Евдокия, Афанасий, Степан.

Читайте также: Народный календарь. Почему запрещено пользоваться ложкой 29 мая

народный календарьВидео ВМвера в приметы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте