Стало известно, как россиянка попала в спецэпизод сериала «Друзья»

Кадр из сериала Друзья

Жительница России Виктория Ариничева рассказала, как она оказалась в специальном выпуске знаменитого сериала «Друзья».

Телеканал HBO 27 мая выложил серию, в которой есть вставка с поклонниками проекта со всего мира. Каждый из них на камеру произносит фразы из «Друзей». Виктории Ариничевой довелось на фоне Красной площади и Храма Василия Блаженного сказать: «Could I be wearing anymore clothes?» (в переводе с английского — «Можно ли надеть на себя еще больше?»). Эту фразу произнес персонаж Чендлер, который по сюжету поругался со своим другом Джо во второй серии третьего сезона («Эпизод, где никто не готов»). Джо тогда надел всю одежду Чендлера.

— Моя коллега знакома с девушкой, занимавшейся кастингом для спецэпизода. Через нее стало известно, что создатели разыскивают фанатов сериала по всему миру и предлагают им принять участие в проекте, — рассказала россиянка.

Она пояснила, что прошла кастинг, отмечает RT. Она также ответила на несколько вопросов о «Друзьях». Там же предлагались известные фразы героев сериала. Помимо этого, участники кастинга должны были исполнить песню из сериала. Все это надо было сделать на фоне исторической, знаковой достопримечательности своей страны.

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