Вышел трейлер новой серии ситкома «Друзья»

Кадр из сериала «Друзья»

Премьера проекта, в котором снова встретятся герои популярного сериала, состоится на стриминговом сервисе HBO Max 27 мая.

Актеры Дженнифер Энистон (Рэйчел), Лиза Кудроу (Фиби), Кортни Кокс (Моника), Мэтт Леблан (Джоуи), Дэвид Швиммер (Росс) и Мэттью Перри (Чендлер) собрались вместе, чтобы вспомнить истории со съемок, разыграть некоторые сцены вновь и посетить павильон, где они провели вместе целых 10 лет.

Также в спецвыпуске появятся футболист Дэвид Бекхэм, телеведущий Джеймс Корден, корейская группа BTS и модель Синди Кроуфорд. Режиссером серии стал Бэн Уинстон, обладатель двух премий «Эмми».

HBO Max объявил о подготовке спецвыпуска сериала в 2020 году, но съемки эпизода были прерваны из-за карантина и локдауна. По данным издания Business Insider, актерам за участие заплатили по 2,5 миллиона долларов.

Напомним, что сериал «Друзья» о жизни шестерых молодых людей в Нью-Йорке выходил с 1994 по 2004 годы. Всего было выпущено на экраны 236 серий. Ситком был признан одним из лучших комедийных проектов в истории телевидения в США.

Читайте также: Первые кадры приквела «Игры престолов» появились в Сети