Первые кадры приквела «Игры престолов» появились в Сети

Фото: Игра престолов

В интернете появились первые кадры сериала «Дом дракона», который является приквелом «Игры престолов». Фотографии со съемок были опубликованы в официальном Twitter-аккаунте House of the Dragon.

Известно, что сюжет «Дома дракона» разворачивается за три сотни лет до событий «Игры престолов». Внимание зрителей будет приковано к Дому Таргариенов во времена его правления в Вестеросе. Шоураннерами проекта станут Мигель Сапочник и Райан Кондал.

Princess Rhaenyra Targaryen & Prince Daemon Targaryen. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/uK0FigUbhq — House of the Dragon (@HouseofDragon) May 5, 2021

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что сериал «Дом дракона» телеканала HBO запущен в производство. Премьера нового шоу намечена на 2022 год. Сериал будет транслировать сервис HBO Max.

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