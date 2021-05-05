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Первые кадры приквела «Игры престолов» появились в Сети
Фото: Игра престолов

Первые кадры приквела «Игры престолов» появились в Сети

Илья Ашуров

Кино

В интернете появились первые кадры сериала «Дом дракона», который является приквелом «Игры престолов». Фотографии со съемок были опубликованы в официальном Twitter-аккаунте House of the Dragon.

Известно, что сюжет «Дома дракона» разворачивается за три сотни лет до событий «Игры престолов». Внимание зрителей будет приковано к Дому Таргариенов во времена его правления в Вестеросе. Шоураннерами проекта станут Мигель Сапочник и Райан Кондал.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что сериал «Дом дракона» телеканала HBO запущен в производство. Премьера нового шоу намечена на 2022 год. Сериал будет транслировать сервис HBO Max.

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сериал«Игра престолов»HBO
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