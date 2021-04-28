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Приквел «Игры престолов» запустили в производство
Фото: «Игра престолов», 2011 год

Приквел «Игры престолов» запустили в производство

Анастасия Колоскова

Кино

Сериал «Дом дракона» телеканала HBO по книге Джорджа Мартина «Огонь и кровь», являющийся приквелом «Игры престолов», запущен в производство. Об этом сообщили на официальной странице проекта в соцсети Twitter.

На появившихся в Сети фотографиях со встречи актеров для читки сценария можно разглядеть весь основной состав нового проекта. Так, в него вошли Оливия Кук, которая сыграет Алисенту Хайтауэр, и Пэдди Консидайн, который воплотит образ правителя Визериса Таргариена.

Известно, что сюжет «Дома дракона» разворачивается за три сотни лет до событий «Игры престолов». Внимание зрителей будет приковано к Дому Таргариенов во времена его правления в Вестеросе. Шоураннерами проекта станут Мигель Сапочник и Райан Кондал.

Сапочник также выступит режиссером пилотного и ряда других эпизодов. Музыку к новому сериалу напишет композитор «Игры престолов» Рамин Джавади.

Премьера «Дома дракона» намечена на 2022 год. Сериал будет транслировать сервис HBO Max.

Ранее сообщалось, что Джордж Мартин подписал контракт с создавшим «Игру престолов» каналом HBO.

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