Военный эксперт озвучил ключевую формулу преобразования армии России

Фото: Минобороны РФ

Армия России должна быть эффективной и компактной, заявил президент России Владимир Путин во время совещания, посвященного оборонной тематике. Ключевую формулу преобразования российской армии озвучил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

По мнению эксперта, военные силы страны смогут выполнить поставленные российским лидером задачи. На помощь в этом им придут роботы.

— Компактная — значит, не раздутая, не устроенная из многих дублирующих друг друга звеньев, — объяснил военный эксперт.

Он уточнил, что армия России получает новейшие виды оружия, боевой техники и роботов, способных заменить от 5 до 50 солдат. За этот счет военные силы страны могут быть более компактными и эффективными, уверен полковник в отставке.

По его мнению, армия становится более высокотехнологичной. На вооружении российских военных есть множество разработок, которые отвечают потенциальным угрозам, отмечает Nation News.

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