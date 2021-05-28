Японцы оценили новое российское оружие с искусственным интеллектом

Фото: flickr.com / Kit Carruthers

Японцы оценили новых российских боевых роботов с искусственным интеллектом. Свои комментарии о вооружении РФ оставили читатели японской газеты Yomiuri.

Один из читателей отметил, что Россия ушла в «эпоху звездных войн» со своими современными разработками, а другой читатель назвал российскую армию сильной.

— Крупным державам не обойтись без наращивания военной мощи. Об этом свидетельствует история. У Японии ресурсов нет. Если она постарается, то окажется в пятерке с точки зрения техники. Но пока у Японии нет мощной силы сдерживания, она будет делать то, что ей говорят, — подчеркнул еще один пользователь.

По словам другого комментатора, в будущем особенно эффективным будет лазерное оружие и электромагнитные волны, а истребители и танки уйдут на задний план.

Напомним, 21 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России появились боевые роботы, обладающие искусственным интеллектом и способные воевать самостоятельно. Он уточнил, что серийное производство роботов-воинов уже запущено.

Ранее генконсул России прокомментировал столкновение российского и японского судов.

Читайте также: МИД: Россия разочарована решением США не возвращаться в Договор по открытому небу