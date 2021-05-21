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Министр обороны заявил о создании в России боевых роботов с искусственным интеллектом
Фото: Минобороны РФ

Министр обороны заявил о создании в России боевых роботов с искусственным интеллектом

Анастасия Колоскова

Армия

В России появились боевые роботы, обладающие искусственным интеллектом и способные воевать самостоятельно. Об этом заявил глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу.

Он уточнил, что серийное производство роботов-воинов уже запущено.

— Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах — когда они в состоянии самостоятельно воевать, — цитирует Шойгу РИА Новости.

Он добавил, что в настоящее время ведутся масштабные работы в сфере разработки «оружия завтрашнего дня».

Ранее Шойгу сравнил лазерные комплексы «Пересвет» со световыми мечами из «Звездных войн».

Читайте также: Шойгу заявил о мировом превосходстве ВС России в стратегических силах

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