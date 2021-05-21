Шойгу сравнил лазерные комплексы «Пересвет» со световыми мечами из «Звездных войн»

Лазерный комплекс «Пересвет»/ Фото: Youtube-канал Минобороны России

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сравнил современные российские боевые лазерные комплексы «Пересвет» со световыми мечами, которые использовали герои космической киносаги «Звездные войны».

— Раньше, вы помните, это была фантастика 20 лет назад: лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то с кем-то сражался. Сегодня это действительность, и это комплексы «Пересвет», которые, с одной стороны, уже стоят на вооружении, а с другой — они не прекратили своего движения в развитии, — рассказал Шойгу, отметив, что в них есть большое поле деятельности для науки.

Министр напомнил, что армия России продолжает перевооружение ракетных комплексов «Авангард», в настоящее время проходят испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщает РИА Новости.

Ранее Шойгу заявил, что Вооруженные силы России превзошли все армии мира по соотношению современной техники в стратегических ядерных силах.

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