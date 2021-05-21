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Шойгу сравнил лазерные комплексы «Пересвет» со световыми мечами из «Звездных войн»
Лазерный комплекс «Пересвет»/ Фото: Youtube-канал Минобороны России

Шойгу сравнил лазерные комплексы «Пересвет» со световыми мечами из «Звездных войн»

Анастасия Колоскова

Армия

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сравнил современные российские боевые лазерные комплексы «Пересвет» со световыми мечами, которые использовали герои космической киносаги «Звездные войны».

— Раньше, вы помните, это была фантастика 20 лет назад: лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то с кем-то сражался. Сегодня это действительность, и это комплексы «Пересвет», которые, с одной стороны, уже стоят на вооружении, а с другой — они не прекратили своего движения в развитии, — рассказал Шойгу, отметив, что в них есть большое поле деятельности для науки.

Министр напомнил, что армия России продолжает перевооружение ракетных комплексов «Авангард», в настоящее время проходят испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщает РИА Новости.

Ранее Шойгу заявил, что Вооруженные силы России превзошли все армии мира по соотношению современной техники в стратегических ядерных силах.

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оружиеСергей ШойгуАрмия
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