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Эколог объяснил, какие опасности представляет пластик для природы
Фото: pixabay.com

Эколог объяснил, какие опасности представляет пластик для природы

Елена Фролова

Экология

Какие опасности приносит окружающей среде пластик, используемый человечеством, рассказал эколог, инженер-физик Илья Рыбальченко.

— Основная проблема пластика заключается в том, что он очень медленно разлагается — то есть не разлагается вообще. Он разделяется на частицы микропластика, а они, в свою очередь, ужасны тем, что не подлежат фильтрации, — объяснил Илья Рыбальченко.

Он также привел в пример пакет, брошенный на улице. С течением времени он теряет форму и якобы разлагается, отмечает RT. Однако, по словам эколога, этого не происходит. Просто маленькие кусочки пластика попадают в почву, ручьи и так далее. Они также становятся частью пищевой цепочки животных, становятся строительным материалом у растений. Его также можно обнаружить в бутылках с питьевой водой.

Помимо этого, проблемой становится то, что пластиковые упаковки составляют порядка 80 процентов мусора в обычном контейнере для твердых бытовых отходов.

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окружающая средапластикэколог
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