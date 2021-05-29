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Эколог поддержал инициативу по запрету одноразового пластика
Фото: pixabay.com

Эколог поддержал инициативу по запрету одноразового пластика

Елена Фролова

Экология

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала о подготовке поправок, запрещающих производство неперабатываемых материалов в России. К ним относятся ватные палочки, трубочки, посуда и другой одноразовый пластик.

Важность этого запрета подчеркнул генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО), курирующего мусорную реформу, Денис Буцаев. По его словам, в 2021 году производство предметов из одноразового пластика приостановили во многих странах мира. Он считает, что настал черед и России, однако этот процесс должен быть постепенным, все нужно делать поочередно.

— В нашей стране отказ от одноразовых пластиковых предметов будет логичным шагом. Ведь неперерабатываемая упаковка наносит огромный ущерб экологии, — подчеркнул Денис Буцаев.

Он пояснил, что упаковка составляет не менее третьей части от всего объема твердых коммунальных отходов (ТКО), другими словами, от 20 миллионов тонн отходов ежегодно. Как объяснил эксперт, теоретически пластиковые трубочки подлежат переработке, однако на практике это сделать нереально из-за сложности сбора сырья. При этом всегда можно найти более экологичную альтернативу, отмечает телеканал 360.

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