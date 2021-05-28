Эколог оценил последствия запрета ватных палочек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Запрет на использование некоторых видов пластиковых изделий, среди которых ватные палочки, является хорошей мерой для улучшения экологии. Однако нужно обратить внимание и на проблему неперерабатываемых одноразовых масок и заменить их на многоразовые. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эколог, юрист Артем Алексеев.

Ранее «ВМ» писала, что в России планируют запретить использование некоторых видов пластиковых изделий, среди которых будут ватные палочки. Решение хотят принять для улучшения экологической ситуации в стране.

— Я, конечно, двумя руками за отказ от одноразовых в пользу многоразовых изделий. Это действительно возможно, это значительно уменьшит объем неперерабатываемых отходов, которые попадают на свалку. Есть альтернатива посуде, например: продаются многоразовые походные наборы, — говорит он.

Однако все равно останется большое количество товаров и упаковки из пластика, которые заменить не получится. По мнению Алексеева, это касается ряда предметов личной гигиены, а также, например, емкостей для бутилированной воды.

— На экологии это скажется положительно. Но внимание нужно отдавать и другим одноразовым предметам: например, маскам. Они тоже сделаны из неперабатываемых и неперегниваемых материалов. Нужно отдавать предпочтение тогда многоразовым, — добавляет эксперт.

Читайте также: Производителей мороженого стало беспокоить внедрение новой системы маркировки