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Эколог оценил последствия запрета ватных палочек
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Эколог оценил последствия запрета ватных палочек

Марина Найденкова

Общество

Запрет на использование некоторых видов пластиковых изделий, среди которых ватные палочки, является хорошей мерой для улучшения экологии. Однако нужно обратить внимание и на проблему неперерабатываемых одноразовых масок и заменить их на многоразовые. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эколог, юрист Артем Алексеев.

Ранее «ВМ» писала, что в России планируют запретить использование некоторых видов пластиковых изделий, среди которых будут ватные палочки. Решение хотят принять для улучшения экологической ситуации в стране.

— Я, конечно, двумя руками за отказ от одноразовых в пользу многоразовых изделий. Это действительно возможно, это значительно уменьшит объем неперерабатываемых отходов, которые попадают на свалку. Есть альтернатива посуде, например: продаются многоразовые походные наборы, — говорит он.

Однако все равно останется большое количество товаров и упаковки из пластика, которые заменить не получится. По мнению Алексеева, это касается ряда предметов личной гигиены, а также, например, емкостей для бутилированной воды.

— На экологии это скажется положительно. Но внимание нужно отдавать и другим одноразовым предметам: например, маскам. Они тоже сделаны из неперабатываемых и неперегниваемых материалов. Нужно отдавать предпочтение тогда многоразовым, — добавляет эксперт.

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