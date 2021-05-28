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Производство ватных палочек планируют запретить в России
Фото: pixabay.com

Производство ватных палочек планируют запретить в России

Анастасия Волоснова

Товары

В России планируют запретить использование некоторых видов пластиковых изделий, среди которых будут ватные палочки. Об этом рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в пятницу, 28 мая, на заседании Невского международного экологического конгресса.

Решение хотят принять для улучшения экологической ситуации в стране.

— Готовим поправки к законодательству, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда, — пояснила Абрамченко.

Она выразила надежду на то, что положительные изменения на фоне реформы будут видны уже в 2024 году.

Абрамченко добавила, что переработка товаров после окончания срока их службы, которая является частью программы развития индустрии замкнутого цикла, должна обеспечить около 100 тысяч новых рабочих мест к 2030 году в России, сообщает РИА Новости.

Ранее эксперты рассказали, кто заплатит за увеличение срока службы бытовой техники.

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