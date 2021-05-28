Минсельхоз РФ прокомментировал сообщения о возможном дефиците яиц

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В Минсельхозе РФ не ожидают дефицита яиц и оценивают ситуацию на российском рынке как «стабильную и комфортную». Об этом говорится на сайте министерства.

Напомним, ранее в Минпромторг России обратились производители куриных яиц и попросили решить проблему резкого снижения закупочной цены на их продукцию. Отмечалось, что в случае обвала закупочной стоимости на российском рынке можно ожидать дефицит яиц.

В Минсельхозе РФ отметили, что цены на яйца начали снижаться благодаря введению государственных мер поддержки. Так, цена яиц первой категории упала на 19,5 процента по сравнению с апрелем 2020 года, а второй категории — на 10,9 процента.

— Одной из причин такой динамики стало замедление или прекращение роста цен на зерновые культуры (фуражная пшеница, ячмень, кукуруза), а также подсолнечный шрот, являющиеся основными компонентами кормов. Кроме того, в весенне-летний период цены производителей на яйца снижаются под действием сезонного фактора — уменьшаются затраты на тепло, электроэнергию и другие составляющие себестоимости, — говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что для производителей вводились дополнительные меры поддержки. Теперь предприятия могут получать льготные краткосрочные кредиты на полтора миллиарда рублей. Кроме того, финансовую помощь могут получать производители, пострадавшие от птичьего гриппа.

Ранее Росрыболовство сообщило об отсутствии дефицита красной икры в России.

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