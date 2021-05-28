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Россиян предупредили о возможном дефиците куриных яиц
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россиян предупредили о возможном дефиците куриных яиц

Анастасия Волоснова

Потребление

В Минпромторг России обратились производители куриных яиц и попросили решить проблему резкого снижения закупочной цены на их продукцию. Об этом рассказала гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.

По ее словам, в случае обвала закупочной стоимости на рынке можно ожидать дефицит яиц. Эксперты считают, что цена начала снижаться из-за сезонного падения спроса на куриные яйца.

В настоящее время закупочные цены опустились ниже себестоимости производства и издержек, уточнила Бобылева. Она добавила, что ретейлеры покупают яйца за 36–45 рублей, в то время как их себестоимость в среднем составляет 49–52 рубля.

Данные Минсельхоза на 26 мая свидетельствуют о том, что цена яиц первой категории упала почти на 20 процентов по сравнению с апрелем 2020 года, пишут «Ведомости».

Ранее Росрыболовство сообщило об отсутствии дефицита красной икры в России.

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