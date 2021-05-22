Росрыболовство сообщило об отсутствии дефицита красной икры в России

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В России не ожидается дефицита красной икры, так как предстоящая лососевая путина сможет обеспечить рынок большим запасом продукции. Об этом рассказали в пресс-службе Росрыболовства.

В ведомстве прокомментировали сообщения о том, что цены на красную икру в России достигли максимума за последнее десятилетие.

— Дефицита красной икры на российском рынке не предвидится, так как предстоящая лососевая путина 2021 года, которая начнется 1 июня, позволит насытить рынок достаточным запасом свежей икры тихоокеанских лососей, — пояснили в пресс-службе.

Напомним, стоимость красной икры в России в апреле 2021 года выросла до 4698 рублей за килограмм, что на 29 процентов больше прошлогодних показателей. Уточняется, что цены на икру непрерывно растут с июля 2020 года, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что экспорт мясной продукции из Москвы вырос почти на 14 процентов.

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