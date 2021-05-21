Агроном рассказал, как правильно выбирать ягоды

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С приближением лета наступает сезон ягод. На прилавках рынков и магазинов можно наблюдать большой выбор ягод из России и других стран. О том, каким продуктам лучше отдавать предпочтение, рассказал директор Мичуринского сада, главный агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов.

По его словам, при выборе ягод следует руководствоваться простым правилом: чем ближе страна-производитель к России, тем качественнее товар. Для жителей нашей страны лучшим выбором будут ягоды отечественного производства. Подкрепил свою точку зрения специалист и тем, что российские сорта ягод вкуснее заграничных. Последнее объясняется так: изысканные и вкусные сорта ягод тяжело переносят транспортировку, поэтому аналогичный товар из-за границы часто проигрывает в свежести.

— Традиционно сорта наши вкуснее. Потому что наиболее вкусные сорта менее транспортабельны. Время от сбора до потребления должно быть сокращено, — цитирует агронома телеканал «Звезда».

Ранее «Вечерняя Москва» писала о двух правилах выбора вкусной клубники. Первое правило — внимательный визуальный осмотр клубники. Рекомендуется брать запечатанные упаковки только с красными ягодами внутри. Вторым правилом является безопасная дегустация клубники перед покупкой на рынке.

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