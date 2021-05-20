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Экспорт мясной продукции из Москвы вырос почти на 14 процентов
Фото: pixabay.com

Экспорт мясной продукции из Москвы вырос почти на 14 процентов

Анастасия Волоснова

Город

В 2020 году экспорт мясной продукции в Москве вырос почти на 13,6 процента. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Столичные производители поставили в другие страны мясные товары на сумму 81,8 миллиона долларов. В 2019 году данный показатель составил 72 миллиона долларов.

— Основными покупателями мясной продукции, произведенной в Москве, стали Казахстан, Китай и Гонконг. На эти направления пришлось более половины всего московского экспорта мяса — 64,4 процента, — пояснил заммэра.

В Казахстан отправили продукцию на 26,3 миллиона долларов. Уточняется, что показатель на 140 процентов больше, чем в 2019 году. Доля Казахстана в столичном экспорте составила 32 процента.

— Больше всего в эту страну Москва поставила мяса и субпродуктов птицы. Объем экспорта этого вида мясной продукции составил более 24 миллионов долларов, по отношению к 2019 году поставки мяса птицы в Казахстан увеличились на 185,3 процента, — уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Гонконг получил товары на 13,4 миллиона долларов с приростом 77,6 процента по сравнению с 2019 годом. Особой популярностью за рубежом пользуются продукты из птицы, замороженная говядина, мороженные свиные субпродукты и свинина.

— Московский экспорт мясной продукции имеет большие перспективы развития в странах ближнего зарубежья и Восточной Азии. Указанные регионы обладают выгодным с точки зрения логистики положением, а также повышенным спросом на продукцию, — пояснила генеральный директор центра «Моспром» Наталья Шувалова.

По ее словам, в 2020 году объем производства мясной продукции в мире составил более 325 миллионов тонн, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что лидерами по объему экспорта московской продукции стали Китай, США и Белоруссия.

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