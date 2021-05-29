Доктор Мясников рассказал о побочных эффектах ряда спортивных добавок

Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-NC-SA 4.0

Телеведущий и врач Александр Мясников назвал побочные эффекты, которые возникают после долгого употребления специальных добавок во время занятий спортом.

По словам врача, на сегодняшний день многие спортсмены считают, что тренировка не считается эффективной, если ты «не принял специальный коктейльчик». Мясников пояснил, что анаболики и гормоны на самом деле дают эффект — мышцы растут быстрее, тело набирает вес.

Но при этом организм человека страдает, употребление добавок может вызвать некоторые проблемы, уточнил телеведущий.

— Конкретно тестостерон приводит к угнетению половой функции. Более того, если человек, принимавший тестостерон, потом захочет завести детей, то у него это просто не получится, потому что тестостерон, который внутри вырабатывается естественным путем, был подавлен, — сказал он.

Врач на странице в Instagram отметил, что на восстановление выработки тестостерона естественным путем может уйти от трех месяцев до нескольких лет.

При этом на теле у мужчины могут появиться прыщи, кожа станет жирной, а также появится больше волос, добавил Александр Мясников.

Читайте также: Доктор Мясников заявил, что ожирение стало в России «национальным бедствием»