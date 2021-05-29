Доктор Мясников заявил, что ожирение стало в России «национальным бедствием»

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Ожирение, которое напрямую связано с популярностью фастфуда, стало в России «национальным бедствием». Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников.

По его словам, редко кому из россиян удается удерживаться от продуктов быстрого питания, несмотря на то что вред от них очевиден.

Медик напомнил, что явление «быстрая еда» появилось в США. Но за океаном уже на законодательном уровне запрещено торговать фастфудом и газировкой рядом со школами.

Мясников считает, что отдельная подобная еда может быть полезной, если ее употреблять в умеренных количествах. К таковой он отнес пиццу с морепродуктами, помидорами или сыром. Кроме того, он отметил, что абсолютно вредной или полезной еды не существует. Так, по его мнению, пользу иногда может принести даже гамбургер. Например, в том случае, если человеку нужно весь день работать, а полезной еды в зоне доступа нет.

— Почему? Он жутко калорийный! Здесь, как я вам уже говорил, под 500 калорий. Он убивает аппетит, он дает вам силы, и вы до ночи есть не захотите. Да, тут ничего особо полезного нет, но ты съел — у тебя бодрость, и ты готов, — резюмировал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее врач-эндокринолог Елена Евдокимова перечислила причины появления ожирения, к которым отнесла малоподвижный образ жизни, режим питания, генетические особенности и прием определенных лекарств.

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