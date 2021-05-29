Евгений Попов: Необходимо предотвратить застройку природоохранных зон

Фото: Мария Попова

Евгений Попов, журналист телеканала «Россия 1», стал гостем очередного вебинара, которые регулярно проводит для жителей столицы депутат Московской городской думы Александр Козлов. В этот раз обсуждались проблемы экологического развития Москвы, в частности, сохранение особо охраняемых природных территорий и озеленение городского пространства.

Одной из главных проблем сохранения охраняемых природных территорий, по мнению Евгения Попова, является коммерческий интерес к этим участкам недобросовестных застройщиков.

— Наша задача — предотвратить несанкционированное строительство в границах природоохранных зон. Любое вмешательство, даже если речь идет о посыпании дорожек галькой, требует проведения государственной экологической экспертизы. Это должно быть утверждено на законодательном уровне, — убежден журналист.

Александр Козлов поддержал инициативу Евгения Попова, отметив, что «сейчас Москва входит в число наиболее комфортных столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год. За последнее время уровень загрязнения атмосферы снизился до 13 процентов». Это стало возможным благодаря программам по озеленению, которые реализуются сейчас в Москве.

— Осуществление программы «Миллион деревьев» позволило высадить 130 тысяч деревьев и 4 миллиона кустарников в 27 тысячах московских дворов, — рассказал Александр Козлов. — Программа «Наше дерево» разработана для тех, кто хочет посадить именное дерево, для этого достаточно оставить заявку на госуслугах. Сервис «Зеленый дом» помогает решать споры москвичей, если они не согласны с местом высадки конкретного дерева. Любая санитарная обрезка деревьев также происходит с согласия департамента природопользования.

Евгений Попов отметил, что немало «зеленых» уголков Москвы спасены благодаря инициативе жителей. В качестве примера он привел ситуацию с Крылатским лесом.

— Горожане высказались против любого вмешательства в сложившуюся экосистему, отказались даже от скамеек и дорожек. Волонтеры моего штаба собрали около 1000 подписей в защиту леса от обустройства. Сейчас ситуация практически решена в пользу жителей, — сообщил журналист.

Телеведущий также отметил, что москвичи охотно принимают участие в акциях по озеленению:

— Буквально в прошлые выходные мы вместе с волонтерами, жителями и студентами МГУ высадили около 130 саженцев «антоновки» и «белого налива» вдоль Мичуринского проспекта.

Евгений Попов пояснил, что идея акции родилась именно из обращений жителей — москвичи просили помочь в озеленении района. Более 1000 горожан высказались за реализацию проекта. Были проведены консультации с представителями Ботанического сада МГУ. Специалисты рассказали, какие деревья лучше приживутся в это время года, как за ними ухаживать. После этого Попов обратился в префектуру, подтвердив свой запрос собранными подписями. И власти пошли навстречу, выделили саженцы.

— Мы планируем осенью продолжить озеленение проспекта, будет высажено еще около 500 деревьев, — рассказал журналист. — Как-то в общении Владимир Чуб, директор Ботанического сада МГУ, привел такой факт: ученые посчитали, что на планете не хватает триллиона деревьев. Мы пытаемся исправить эту ситуацию.

Также журналист обратил внимание на необходимость удвоить норматив компенсационного озеленения в Москве:

— Высаживать два новых дерева взамен каждого срубленного. Причем непременно в этом же районе.

Читайте также: Евгений Попов: В ближайших планах волонтерского штаба — оказание правовой помощи жителям