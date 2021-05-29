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Украинский посол Мельник потребовал от России репараций
Фото: president.gov.ua

Украинский посол Мельник потребовал от России репараций

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, какие действия должна предпринять Москва, чтобы наладить отношения с Киевом.

Так, по его словам, Россия должна уйти из Донбасса и «вернуть Крым».

— После этого Москва должна восстановить разрушенные районы и выплатить репарации, — сказал он.

Украинский дипломат в интервью Berliner Zeitung также заявил, что Россия якобы должна «принести извинения» Киеву. Мельник считает, что эти действия Москвы станут отправной точкой на пути к примирению двух стран.

Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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