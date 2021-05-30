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«Белавиа» не планирует летать в Крым
Фото: Пресс-служба Белавиа

«Белавиа» не планирует летать в Крым

Иван Юминов

Внешняя политика

Белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует летать в Крым. Об этом заявил генеральный директор организации Игорь Чергинец в воскресенье, 30 мая.

— Должно быть политическое признание Крыма как части России. Будет политическое решение — будем смотреть, — рассказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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