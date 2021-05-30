Названы три женских имени, с обладательницами которых лучше не связываться

Фото: pixabay.com/Alpcem

Узнать об агрессивном характере женщины можно по ее имени, отмечают исследователи в области ономастики. Так, по мнению экспертов, Ренаты, Розы и Русланы являются достаточно скандальными личностями.

Обладательницы имени Рената с детства привыкают, что конфликт можно решить резким высказыванием или даже с помощью грубой силы. Такие женщины не способны переносить критику в свой адрес и легко обижаются.

Аналогично ситуация обстоит и с девушками по имени Роза. Они, как правило, импульсивны и настойчивы. Их легко довести до истерики, а в конфликте они будут до последнего отстаивать свою точку зрения.

Не успокоятся, пока не добьются своего, женщины по имени Руслана. Наивно будет ожидать, что при ссоре они станут молчать — напротив, обладательницы этого имени поспешат устроить скандал. Усложняет ситуацию и то, что притягательность Руслан позволяет им легко овладевать мужчинами, отмечает портал Femmie.

Ранее астрологи составили топ пять знаков зодиака, которым очень повезет в начале июня.

Читайте также: Косметолог назвала процедуры, от которых женщинам нужно отказаться