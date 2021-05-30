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«Невероятная грация»: подписчиков восхитил стильный образ Елизаветы Боярской
Фото: Наталья Нечаева / Вечерняя Москва

«Невероятная грация»: подписчиков восхитил стильный образ Елизаветы Боярской

Анастасия Волоснова

Звезды

Актриса Елизавета Боярская опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото в стильном образе.

На снимке девушка позирует в джинсах и белой футболке, поверх которой надет пиджак в черно-белую полосу. Образ Боярской дополнили серьги-кольца и подвеска в виде сердца с замком.

В посте Боярская поделилась мыслями о том, как быстро проходит лето.

— Стакан наполовину полон, 100 процентов. Но другая закономерность гораздо менее оптимистична, лично в моих глазах она такая. Как только начинается лето — считай, что уже осень. Почему лето так несправедливо быстро пролетает, непонятно. В детстве так не было, — написала Боярская.

Поклонники оценили стильный наряд актрисы.

«Ну шикарная красотка Елизавета»; «Какая лучистая улыбка»; «Невероятная грация, гармония, красота»; «Хороша!»; «Какая красивая Лиза!» — написали фанаты в комментариях.

Ранее актер Данила Козловский рассказал подробности студенческого романа с актрисой Боярской.

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стильодеждаЕлизавета Боярская
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