Ирина Белых: Важно получить от жителей обратную связь

Фото: Сергей Николаев

Депутат ГД Ирина Белых лично контролирует решение проблем жителей, которые направили обращения в «Реестр проблем ЖКХ».

В столице уже несколько лет в разных форматах действует проект Ирины Белых по решению проблем ЖКХ. Последние несколько месяцев любой может оставить обращение на сайте общественного движения «Москвичи москвичам» в разделе «Реестр ЖКХ». Только с начала этого года поступило более 21 тысячи заявок относительно решения конкретных проблем района, дома, двора. Более 16 тысяч вопросов уже решены, а около трех тысяч находятся в стадии решения. Ни одно из обращений не остается без внимания, это депутат контролирует лично.

— Каждый житель, обратившийся в «Реестр проблем ЖКХ», должен получить обратную связь. Для меня важно услышать ответ, чтобы понять, насколько жители удовлетворены решением вопроса. Стараюсь лично как можно больше телефонных звонков сделать обратившимся. За эту неделю получилось более двухсот. На следующем этапе предполагаю еще и посмотреть, как идут дела в тех микрорайонах, которые чаще других встречаются в поле проблемных, — рассказала Ирина Белых.

Волонтеры движения помогают вносить обращения в «Реестр проблем ЖКХ» и связываются с каждым обратившимся в течение 5 дней. Если решение вопроса в компетенции волонтеров, то они с удовольствием берутся за исполнение.

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