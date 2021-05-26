Депутат ГД Ирина Белых попросила москвичей поддержать ее инициативу создать аллею «Подвиг врачей»

Фото: Сергей Николаев

Депутат ГД Ирина Белых обратилась к москвичам с предложением поддержать ее инициативу — создать аллею «Подвиг врачей». Парламентарий предложила увековечить подвиг медицинских работников.

— Мы должны запомнить 2020 год по именам наших врачей, которые живым щитом встали между москвичами и угрозой, которые каждый час, ночью и днем, преодолевая усталость, боролись за здоровье и жизни людей. Здесь не хватит обычных слов, чтобы выразить безмерную благодарность всего общества, — заявила парламентарий.

Ирина Белых подчеркнула, что проект уже активно обсуждается жителями, и она надеется, что в столице в скором времени появится памятное место в честь самоотверженного труда медицинских работников.

Ранее предложение депутата уже поддержал известный врач-невролог, ведущий программы «Жить здорово!» Дмитрий Шубин.

— Инициатива очень правильная, трогательная и лично у меня находит отклик. Изо дня в день медики своей работой совершают подвиг. Пусть на аллее растут деревья, показывая, что в борьбе с любым недугом будет побеждать Жизнь! — отметил он.

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