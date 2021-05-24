Депутат ГД Ирина Белых: В Москве должны появиться миллионы деревьев

Фото: Сергей Иванов

Депутат Госдумы Ирина Белых вместе с волонтерами движения «Москвичи москвичам», куратором которого она является, высадили клены на севере Москвы.

Парламентарий отметила, что столица является благоустроенным и динамично развивающимся городом, но большое внимание нужно уделять и озеленению мегаполиса. В Москве уже давно действует компенсационная программа по высадке деревьев и кустарников, к которой может присоединиться каждый житель.

— В столице, по последним данным, более 12 миллионов жителей. Конечно, цифры меняются. Но лично я хочу, чтобы у нас в городе было бы столько же деревьев, сколько и москвичей. Я считаю, что каждый должен быть ответственным за сохранение «зеленых легких» города. Посадить «свое» дерево, вырастить его, ухаживать за ним — это посильная задача! В нашем городе должно быть комфортно, зелено и должен звучать детский смех! — заявила депутат.

Фото: Сергей Николаев

Волонтеры движения «Москвичи москвичам» всегда активно помогают жителям столицы и собираются привлечь к своей деятельности как можно больше неравнодушных людей.

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