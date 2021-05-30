«Всегда разная»: беременная Лиза Арзамасова удивила поклонников смелой фотосессией

Фото: instagram/liza_arzamasova

Беременная актриса Елизавета Арзамасова удивила подписчиков смелой фотосессией. Новые снимки артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимках артистка сидит на кровати, вытянув стройные ноги. Для фотосессии будущая мама надела короткую юбку и футболку, которую закрыла спущенным с плеч пиджаком. Туфли на шпильке дополнили роковой образ Арзамасовой.

— Или так, — многозначительно написала артистка в посте.

Поклонники оценили резкую смену имиджа артистки. Многих подписчиков восхитило каре, которое решила сделать артистка.

«Кто бы мог подумать, что та девочка с косичками из «Папиных дочек» расцветет в прекрасную, такую чистой души женщину»; «Очень идет каре!»; «Какая же вы женственная и очень красивая»; «Такая разная всегда»; «Божечки! Какая изумительная грация!»; «Сексуально! Не вяжется с образом Галочки Васнецовой», — написали фанаты в комментариях.

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