Врач рассказала, что провоцирует хроническую усталость
Синдром хронической усталости может привести к серьезным последствиям для здоровья. О том, как обезопасить себя от психологического и физического выгорания, рассказала врач-терапевт Тина Петровская.
По ее словам, синдром хронической усталости могут вызвать хронические заболевания. Например, патологии щитовидной железы. Кроме того, его провоцирует недостаток витаминов в организме. Также выгорание происходит из-за неправильного образа жизни — переедания, нарушения режима сна или злоупотребления алкоголем.
Однако наиболее частая причина хронической усталости — это психологические нарушения.
— Если вы от всего устали, если у вас давно нет отпуска, испытываете недостаток личного пространства — все это может пагубно сказаться на здоровье, — цитирует Тину Петровскую Пятый канал.
Врач рекомендует в такой ситуации обратиться не только к терапевту, но и к психологу.
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