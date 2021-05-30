Кардиологи рассказали о симптомах, которые человек ощущает перед инфарктом
Инфаркт миокарда — опасное состояние, поэтому необходимо знать о симптомах этого заболевания, чтобы вовремя его распознать и получить помощь врачей. Кардиологи перечислили четыре основных симптома, которые могут сигнализировать о его начале.
Наиболее примечательным признаком, по мнению кардиологов, является сильная боль за грудной клеткой около сердца. Бывает и так, что она отдает в левую руку или в нижнюю челюсть.
Иногда о надвигающемся инфаркте могут свидетельствовать проблемы с дыханием или удушье, а также головокружение. Наконец, еще одним симптомом скорого инфаркта является ощущение страха, который может перерастать в панику, отмечает Пятый канал.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать инсульта.
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