Кардиологи рассказали о симптомах, которые человек ощущает перед инфарктом

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Инфаркт миокарда — опасное состояние, поэтому необходимо знать о симптомах этого заболевания, чтобы вовремя его распознать и получить помощь врачей. Кардиологи перечислили четыре основных симптома, которые могут сигнализировать о его начале.

Наиболее примечательным признаком, по мнению кардиологов, является сильная боль за грудной клеткой около сердца. Бывает и так, что она отдает в левую руку или в нижнюю челюсть.

Иногда о надвигающемся инфаркте могут свидетельствовать проблемы с дыханием или удушье, а также головокружение. Наконец, еще одним симптомом скорого инфаркта является ощущение страха, который может перерастать в панику, отмечает Пятый канал.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать инсульта.

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