Врач перечислил лекарства, которые пригодятся в отпуске

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Существуют лекарства, которые важно взять с собой на отдых. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

Так, почти в любой ситуации пригодятся пластыри, бинты и анальгин. Кроме того, нужно взять лекарства в зависимости от индивидуальных заболеваний человека.

С диареей на курорте, по словам терапевта, поможет справиться противодиарейный препарат и средство для восстановления водно-электролитного баланса.

Также, по словам Воробьева, туристам пригодятся гели для лечения шрамов. Они могут помочь при обгорании на солнце, отмечает радио Sputnik.

Ранее дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах.

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