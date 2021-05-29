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Ученые опровергли мнение об эффективности кофе при недосыпе
Фото: Pixabay / Free-Photos

Ученые опровергли мнение об эффективности кофе при недосыпе

Михаил Алимов

Здоровье

Американские ученые провели исследование, которое показало что кофе не в состоянии полноценно возместить часы сна при недосыпе. Он лишь добавляет энергии и позволяет организму быстрее проснуться.

Представители Университета штата Мичиган выбрали 275 добровольцев. Те провели бессонную ночь, после чего половине из них дали капсулу кофеина, а другой — капсулу с плацебо. Затем попросили выполнить два теста: один на концентрацию внимания и второй, более сложный, «на размещение». В последнем требовалось совершать действия в необходимом порядке без пропуска и повторения.

Как рассказала руководитель исследования и доцент психологии из лаборатории сна и обучения доктор Кимберли Фенн, кофеин помог добровольцам справиться только с первым, легким заданием. Большинство участников решили второе задание одинаково.

Ученые пришли к выводу, что кофе повышает уровень энергии и улучшает настроение, но «однозначно не заменяет полноценный ночной сон». Также они напомнили, что постоянный дефицит сна сильно влияет на здоровье: ухудшаются когнитивные способности, наблюдается частая смена настроения, наносится вред иммунитету. Результаты исследования они опубликовали в журнале Американской психологической ассоциации Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition.

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