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Боевое отделение СОБР выехало на место стрельбы в Екатеринбурге
Фото: Александр Казако

Боевое отделение СОБР выехало на место стрельбы в Екатеринбурге

Юлия Павлушова

Происшествия

На место стрельбы по прохожим в Екатеринбурге направили боевое отделение СОБР. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает пресс-служба Росгвардии Уральского округа.

Уточняется, что органы внутренних дел готовятся к задержанию злоумышленника, пишет РИА Новости.

Ранее неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим из квартиры дома в Чкаловском районе города, на улице Бородина. При стрельбе пострадали сотрудник Росгвардии и девочка.

Читайте также: Личность стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге устанавливают

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