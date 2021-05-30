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Народный календарь. Чего нельзя делать незамужним 31 мая, чтобы не остаться одинокими на всю жизнь
Фото: pixabay.com/ru

Народный календарь. Чего нельзя делать незамужним 31 мая, чтобы не остаться одинокими на всю жизнь

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре этот понедельник, 31 мая, получил название в честь мученика Феодота Анкирского — Федот Овсяник, Федотов день. Православная церковь, помимо Феодота, почитает память семи дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии.

Незамужним девушкам не стоит в этот день сидеть дома одним, иначе вторую половинку они так никогда и не найдут. Нельзя в этот день из овса делать кисель, чтобы не заболеть.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать незамужним 31 мая, чтобы не остаться одинокими на всю жизнь

Приметы погоды обещали засушливое лето, если дуб перед ясенем лист пустит. Если яблоня и рябина поздно расцвели — осень будет поздней. А если слышится кукушка, грядет тепло.

31 мая отмечаются Всемирный день без табака, Всемирный день блондинок и День российской адвокатуры.

153 года назад появился велоспорт: в парке парижского пригорода Сен-Клу была организована первая велогонка. 162 года назад были запущены часы, установленные на знаменитой лондонской башне Биг-Бен. 18 лет назад состоялось официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты.

В этот день родились певцы Владимир Кузьмин, Наташа Королева, актеры Виктория Руффо, Колин Фаррелл и Брук Шилдс.

Именины отмечают Федот, Василий, Павел, Юлиан, Клавдия, Кристина, Александра, Фаина.

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