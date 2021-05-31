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В авиакатастрофе погиб актер Джозеф Лара, сыгравший Тарзана
Фото: youtube.com

В авиакатастрофе погиб актер Джозеф Лара, сыгравший Тарзана

Юлия Курганова

Звезды

Американский актер Джозеф Лара, сыгравший главную роль в сериале «Тарзан: история приключений», погиб в авиакатастрофе в штате Теннесси. Ему было 58 лет. Об этом сообщает в воскресенье, 30 мая, издание The Hollywood Reporter со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.

Уточняется, что небольшой самолет Cessna C501 в субботу, 29 мая, упал в озеро на севере штата. В результате погибли семь человек, в их числе были Лара и его жена Гвен Шамблин.

Самолет летел из Теннесси в штат Флорида. Он упал почти сразу же после взлета, по какой причине, пока не сообщается. В связи с произошедшим начато расследование.

Лара также снимался в сериалах «Спасатели Малибу» (1989-2001) и «Конан» (1997-1998).

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