В авиакатастрофе погиб актер Джозеф Лара, сыгравший Тарзана

Фото: youtube.com

Американский актер Джозеф Лара, сыгравший главную роль в сериале «Тарзан: история приключений», погиб в авиакатастрофе в штате Теннесси. Ему было 58 лет. Об этом сообщает в воскресенье, 30 мая, издание The Hollywood Reporter со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.

Уточняется, что небольшой самолет Cessna C501 в субботу, 29 мая, упал в озеро на севере штата. В результате погибли семь человек, в их числе были Лара и его жена Гвен Шамблин.

Joe Lara, the star of TV’s Tarzan: The Epic Adventures, died Saturday with his wife and five others in the crash of a small jet near Nashville, authorities said. He was 58. https://t.co/s3yx9CJseb — The Hollywood Reporter (@THR) May 30, 2021

Самолет летел из Теннесси в штат Флорида. Он упал почти сразу же после взлета, по какой причине, пока не сообщается. В связи с произошедшим начато расследование.

Лара также снимался в сериалах «Спасатели Малибу» (1989-2001) и «Конан» (1997-1998).