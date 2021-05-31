Электроснабжение склада для хранения реквизита театров улучшили в столице

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Благодаря выданной мощности повышена надежность энергоснабжения склада для хранения театрального реквизита и музейных фондов в ТиНАО. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в понедельник, 31 мая.

Чтобы обеспечить складской комплекс надежным энергоснабжением, сотрудники «Россети Московский регион» построили распределительную и четыре трансформаторные подстанции, а также проложили более девяти километров кабельных линий 10 кВ. Отмечается, что энергетическая мощность фондохранилища составляет 5,9 МВт.

— Что означает эта цифра: на частный дом в поселке Московского региона подается 15 кВт электроэнергии. Выделенной фондохранилищу мощности хватило бы, чтобы обеспечить теплом и светом более 390 загородных домов с электрическим отоплением, — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Напомним, единый склад для хранения театральных декораций и реквизита открыл мэр Москвы Сергей Собянин 27 августа 2020 года на Калужском шоссе рядом с деревней Юрово. В здании склада на площади 44,2 тысячи квадратных метров расположено пять корпусов. Разместить свой реквизит в них могут 26 московских театров.

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