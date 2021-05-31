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Кортни Кокс и Эд Ширан повторили танец из «Друзей»
Фото: Zuma\TASS

Кортни Кокс и Эд Ширан повторили танец из «Друзей»

Елена Фролова

Кино

Звезда сериала «Друзья», американская актриса Кортни Кокс исполнила танец из ситкома вместе с британским певцом Эдом Шираном.

Каждый фанат «Друзей» всегда узнает танец, который ее героиня Моника исполнила с братом Россом (Дэвидом Швиммером) в одной из серий. Он стал своеобразной визитной карточкой сериала. Спустя многие годы актриса решила вновь его станцевать. Соответствующее видео она выложила на своей странице в соцсети Instagram.

— Просто обычный танец с другом, — подписала она пост.

Видео сопровождается оригинальным саундреком. На кадрах видно, как Кортни Кокс и Эд Ширан повторяют знакомые всем танцевальные движения на открытом воздухе. Заканчивается этот «ремейк» веселым падением, отмечает ФАН. Как заметила одна из поклонниц сериала в комментариях к посту, «это было эпично».

Напомним, что 27 мая, спустя 17 лет, актеры сериала вновь встретились на одной площадке.

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Эд Ширан«Друзья»танец
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