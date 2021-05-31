Названы проекты НКО, которые были отмечены грантами мэра Москвы в 2020 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Некоммерческие организации (НКО) Москвы реализуют для детей фестивали, квесты, концерты и другие мероприятия. Названы проекты, которые получили в прошлом году гранты мэра Москвы.

В городе творческим и спортивным развитием детей занимается свыше 1,5 тысячи НКО. Организации проводят образовательные и патриотические мероприятия, помогают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

В апреле для школьников и студентов начался фестиваль творчества и инноваций «ИнноАрт Москва», который организовала АНО «Агентство молодежной информации». К мероприятию присоединились около 500 человек. Они могли выбрать одно направление из представленных: робототехника, 3D-проектирование, саунд-дизайн, программирование для искусственного интеллекта и другие.

На фестивале ребята узнали об аддитивном производстве и создании прототипов при помощи 3D-принтеров, освоили теорию и практику создания клипов, научились программировать на платформе Arduino и многое другое.

В июне проведут тестирование, по итогам которого будут определены финалисты в трех возрастных категориях.

Второй год грант мэра Москвы получают бесплатные музыкально-поэтические и познавательные концерты «Влюбиться в классику с детства».

Проект включает три цикла в этом году. Ребята знакомились с музыкальными инструментами, а сами концерты проходили в формате интерактивной беседы. Также дети узнали о русских традициях и праздниках. Сейчас проходят третий цикл — «Окно в Европу».

Помимо этого, для детей подготовили инклюзивный квест «Артефакт», который является частью проекта #втишине, созданного для детей, имеющих проблемы со слухом.

Квест состоит из логических заданий, которые развивают зрительное восприятие информации. В рамках программы пройдут сто бесплатных игр, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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