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Песков переадресовал в белорусский МИД вопрос о провокациях на выборах в республике
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Песков переадресовал в белорусский МИД вопрос о провокациях на выборах в республике

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова министра иностранных дел Белоруссии о предупреждении со стороны российских специальных служб о готовящихся провокациях.

— Я затрудняюсь прокомментировать эту информацию, наверное, лучше адресовать вопрос в министерство иностранных дел Белоруссии, — сказал представитель Кремля.

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что спецслужбы России предупредили Минск о провокациях после прошедших в 2020 году президентских выборов, которые якобы готовились «бывшими российскими олигархами».

Напомним, после президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года, в Белоруссии начались протесты оппозиции. Для их пресечения применялись спецсредства и спецтехника. КГБ страны в феврале сообщил, что ситуация в стране пришла в норму, проявления протестных акций почти сошли на нет.

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БелоруссияДмитрий ПесковКремль
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