Песков сообщил, что Путин не искупался с Лукашенко в Черном море

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин не купался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Черном море. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ сообщали, что в ходе переговоров в Сочи Путин предложил Лукашенко искупаться в Черном море. Отмечалось, что температура воды в море составляла плюс 16 градусов.

Позже стало известно, что президент Белоруссии принял предложение российского лидера. При этом Путин не искупался вместе с белорусским коллегой, заявил Песков.

— Сегодня нет, — ответил Песков на вопрос журналиста издания «Подъем» о совместном купании президентов.

Напомним, Путин и Лукашенко встретились в Сочи 29 мая и обсудили развитие торгово-экономических отношений и борьбу с пандемией, а также ситуацию с самолетом Ryanair и задержание россиянки в Минске. После переговоров лидеры двух стран совершили морскую прогулку.

Ранее сообщалось, что Лукашенко на встрече с Путиным не ставил вопрос об экономической помощи.

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