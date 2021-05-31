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«Сняла мальчишку»: Сотникова и певец Данко впервые рассказали о своем романе
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

«Сняла мальчишку»: Сотникова и певец Данко впервые рассказали о своем романе

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Вера Сотникова и певец Александр Фадеев, выступающий под псевдонимом Данко, рассказали о своем романе, который вспыхнул более 30 лет назад.

По словам Сотниковой, она впервые увидела Александра в метро. Тогда ей было 28 лет, а Александру 19. Молодой человек настолько понравился актрисе, что она «пожирала его глазами», а затем написала записку со словом «позвони» и номером телефона и отдала ему в руки.

— Это был первый раз, когда я сняла мальчишку, — призналась Сотникова в эфире телепередачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Актриса рассказала, что они с Данко сразу начали жить вместе и в течение нескольких лет практически не расставались.

— У Саши строгая мама. Она что-то сказала и произошел облом. Я поняла, что не смогу с ним быть. В итоге я изменила. Это был немец. Он предложил мне выйти за него замуж. Саша узнал, и мы расстались, — разоткровенничалась 60-летняя знаменитость.

Сам Александр также стал гостем студии передачи. Он рассказал, что их с Сотниковой встреча произошла, когда он только выпустился из Московского академического хореографического училища и поступил на службу в Большой театр.

Он с нежностью вспомнил об отношениях с актрисой, назвав ее «созданием небесной красоты».

Ранее Сотникова опровергла роман с магом из «Битвы экстрасенсов».

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