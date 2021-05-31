Стали известны новые подробности раздела имущества между Пелагеей и Телегиным

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Хоккеист Иван Телегин, экс-супруг певицы Пелагеи, записал роскошный особняк в Барвихе на свою мать и новых родственников от его новой жены Марии Гончар. Об этом рассказал помощник адвоката певицы.

Дом был куплен в октябре 2019 года за два миллиона долларов, или около 180 миллионов рублей по курсу на тот момент. Как сообщил помощник адвоката певицы, таким образом он спрятал возможные активы от раздела в суде, который продолжается до сих пор. При этом отмечается, что хоккеист попал в финансовую зависимость от новой родни, сообщает StarHit.

— Игнат Дергунов, двоюродный брат нынешней спутницы хоккеиста Марии Гончар. Именно он стал главным инициатором разрушения семьи Пелагеи и Ивана, имея свои меркантильные интересы. Кроме того — сестре 32 года, никогда отношений не было. А тут — спортсмен, совсем небедный. Мое личное мнение — Мария сейчас очень боится Пелагею и ее дочку. У бывших супругов — хрупкий, но мир. Новая невеста со своей родней пытаются разругать их вдрызг, чтобы, не дай бог, не осталось дружественных отношений, доверия. Иначе Телегин со своими миллионами может выйти из-под их контроля, — пояснил помощник адвоката звезды.

Он также отметил, что дом супруги покупали совместно на двух собственников.

Напомним, что Пелагея и Иван Телегин развелись в конце 2020 года после трех лет совместной жизни, у них осталась дочь Таисия. Хоккеист в настоящий момент проживает с новой женой Марией Гончар.

Ранее сообщалось, что Пелагея будет делить с бывшим мужем нажитое в браке имущество. Телегин намерен биться за каждую копейку, он выдвигает певице новые требования. Так, Телегин претендует на все гонорары, «полученные группой за три года брака с артисткой». Из имущества, которое им предстоит поделить, — купленный в ипотеку загородный дом стоимостью 54 миллиона рублей, дорогие автомобили и денежные счета. Как выяснили юристы, о своих доходах спортсмен долгое время лгал, скрывая от супруги миллионы.

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