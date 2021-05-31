Здание бывшего кинотеатра «Кунцево» в Москве переоборудуют в общественный центр

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, улица Ивана Франко, 14 Карта всех событий

В столице в здании бывшего кинотеатра «Кунцево» после реконструкции разместят структурные подразделения ГУП «Московский метрополитен», а также заработает общественный центр с библиотекой, залами для выставок. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в понедельник, 31 мая.

Здание кинотеатра располагается по адресу улица Ивана Франко, дом № 14. В нем проведут комплексную реконструкцию, после которой объем и композиция строения будут повторять оригинальную постройку 1985 года.

По словам Сергея Кузнецова, фасады отделают бетоном, кортеновой сталью, термообработанной древесиной.

— Зенитные фонари на кровле в количестве 26 штук также выделят декоративной окантовкой из кортеновой стали, они будут обеспечивать приток дневного света в главный зал. Над центральным входом сделают навесной медиафасад размером 31 на 10 метров, внутри общественный центр также будет оснащен по последнему слову техники, — сказал архитектор.

Большой зал с медиа-экраном в будущем можно будет использовать для проведения конференций или праздничных мероприятий. Посадочные места оборудуют механизмом, который позволит убирать их в подпольное пространство.

Отдельный блок здания будет отдан для сотрудников московского метро — для них оборудуют офисное пространство, переговорные и зоны отдыха, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

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