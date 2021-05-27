Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Войковском районе столицы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Нарвская улица, дом 3А. Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс в современном стиле планируют возвести на Нарвской улице в Москве. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Здание будет располагаться по адресу Нарвская улица, дом 3А.

В рамках проекта специалисты осуществлять реконструкцию существующего здания, а также возведут четырехэтажную пристройку.

ФОК отделают матовыми и черными панелями, а желтые вставки используют в качестве цветового акцента.

Общая площадь комплекса составит 3600 квадратных метров. Под землей будет оборудована парковка на 19 мест. В подземном паркинге также появится буфет.

Между тремя этажами распределятся залы единоборств, универсальные спортивные помещения и раздевалки с душевыми. В самом здании комплекса откроется магазин спортивных товаров.

Сергей Кузнецов уточнил со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина, что около 150 физкультурных комплексов планируется построить в Москве к 2023 году, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Ранее сообщалось, что три школы и семь детских садов ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2021 года.

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