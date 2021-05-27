Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Спорткомплекс для волейбольной школы построят на Волжском бульваре
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Спорткомплекс для волейбольной школы построят на Волжском бульваре

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Волжский бульвар, 8к1 Карта всех событий

Спортивный комплекс построят для Спортивной школы олимпийского резерва № 65 «Ника». Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

Трехэтажное здание расположится по адресу Волжский бульвар, владение 8. Общая площадь комплекса составит 7,6 тысячи квадратных метров. Внутри обустроят три площадки для тренировок и одну площадку с трибунами на 300 мест. Кроме того, будут оборудованы тренажерный зал и бассейн.

Волейбольная школа «Ника» выпускает мастеров спорта на протяжении 40 лет, однако за все это время у нее ни разу не было своего спортивного комплекса.

Всего до 2023 года в столице планируется построить еще около 30 спортивных объектов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее спортивный комплекс с центром художественной гимнастики, ледовой ареной и центром автомобильного спорта ввели в эксплуатацию в столичном районе Покровское-Стрешнего.

Читайте также: Сотрудники Роспотребнадзора подготовят к лету 11 пляжей для купания в Москве

спортивная школаспортивные комплексыстроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто есть враг № 1: русофобия с британским акцентом

Александр Никонов
Александр Никонов

Бах сказал бы «Ах!»: как выжить в эпоху мультикультурализма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Спросите у Петрова и Боширова: можно ли докопаться до истины

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Постправда или ложь — не разберешь

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Монолог мужчины возле плиты

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда босс — молокосос

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Где угодно, только не в Минске: зачем Украине ссориться с Белоруссией

Все мнения
О проекте