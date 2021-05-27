Спорткомплекс для волейбольной школы построят на Волжском бульваре

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Россия, Москва, Волжский бульвар, 8к1 Карта всех событий

Спортивный комплекс построят для Спортивной школы олимпийского резерва № 65 «Ника». Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

Трехэтажное здание расположится по адресу Волжский бульвар, владение 8. Общая площадь комплекса составит 7,6 тысячи квадратных метров. Внутри обустроят три площадки для тренировок и одну площадку с трибунами на 300 мест. Кроме того, будут оборудованы тренажерный зал и бассейн.

Волейбольная школа «Ника» выпускает мастеров спорта на протяжении 40 лет, однако за все это время у нее ни разу не было своего спортивного комплекса.

Всего до 2023 года в столице планируется построить еще около 30 спортивных объектов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее спортивный комплекс с центром художественной гимнастики, ледовой ареной и центром автомобильного спорта ввели в эксплуатацию в столичном районе Покровское-Стрешнего.

Читайте также: Сотрудники Роспотребнадзора подготовят к лету 11 пляжей для купания в Москве