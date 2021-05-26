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Андрей Бочкарев: Спорткомплекс с ледовой ареной ввели в эксплуатацию на северо-западе Москвы
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Андрей Бочкарев: Спорткомплекс с ледовой ареной ввели в эксплуатацию на северо-западе Москвы

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Лётная улица, вл73 Карта всех событий

Спортивный комплекс с центром художественной гимнастики, ледовой ареной и центром автомобильного спорта введен в эксплуатацию в столичном районе Покровское-Стрешнего. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Здание общей площадью 32,6 тысячи квадратных метров располагается по адресу улица Летная, дом 73.

Комплекс состоит из трех блоков: 5-этажного блока центра художественной гимнастики, 5-этажной ледовой арены и 3-этажного блока центра автомобильного спорта. Там же находится помещение Федерации фехтования России. Первые два блока соединены переходом на уровне третьего и четвертого этажей.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, в центре художественной гимнастики будут размещены два зала с раздвижными трибунами, выставочная зона достижений, два бассейна и другие помещения.

Что касается ледовой арены, то она включает в себя две площадки с трибунами на 280 и 140 мест, пункт проката, зону заточки коньков, медкабинет, буфет и многое другое. Прилегающая к комплексу территория также благоустроена.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что монолитные конструкции станции БКЛ «Кунцевская» готовы на 80 процентов.

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