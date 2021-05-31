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Диетолог рассказала, какой шашлык принесет больше пользы организму
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Диетолог рассказала, какой шашлык принесет больше пользы организму

Елена Фролова

Здоровье

Большую пользу здоровью принесет шашлык из курицы, крольчатины или белой рыбы, чем из свинины, говядины и баранины. Такого мнения придерживается диетолог Ирина Писарева.

По словам эксперта, справедливы рекомендации Роспотребнадзора о том, что во время поедания шашлыков не стоит слишком увлекаться газированными напитками.

— Я поддерживаю совет пить чистую воду. Причем ее лучше употреблять теплой. Так она будет лучше усваивается организмом, и у человека не возникнет сильной жажды, — подчеркнула диетолог.

А сладкая газировка, наоборот, приводит к тому, что хочется еще большее пить. Поэтому людям, у которых наблюдаются проблемы с почками, лучше вообще не пить такую сладкую воду. По совету специалиста, воздержаться нужно и тем, кто не хочет набрать лишний вес, отмечает ФАН.

Касаемо того, из чего приготовить шашлык, диетолог дала рекомендацию приглядеться к альтернативным вариантам.

— Любая жарка мяса на костре приводит к появлению корочки, в которой содержатся канцерогены. Поэтому при употреблении шашлыка лучше ее убирать, — подчеркнула Ирина Писарева.

Причем жаренная на открытом огне рыба, в особенности белая, будет гораздо полезнее мяса. В первую очередь, организм легче усваивает рыбный белок, а во вторую - данный продукт менее калорийный. Помимо этого, в ней содержатся витамины А, В, D, Е, К, РР, йод, фосфор, цинк, кальций, омега-3 кислоты.

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